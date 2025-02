361magazine.com - Come sta il Papa? Il pontefice è stato ricoverato al Gemelli

Continua a non stare beneContinuano a destare preoccupazione le condizioni di salute del. In queste ore,spiega Ansa, è arrivato al Policlinicoe sta per eseguire gli accertamenti.Sempre secondo quanto spiega l'agenzia, non si esclude un ricovero fino a cinque giorni.La notizia del ricovero delè stata data dalla sala stampa vaticana: "Questa mattina, al termine delle udienze,Francesco si ricovera al Policlinico Agostinoper alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Dopo un po' di lavoro e l'udienza a Casa Santa Marta, ha deciso di sua sponte di ricoverarsi ala causa del persistere della bronchite.