Come cambia la società | incontri con docenti e professionisti

A partire dal 20 febbraio al Laboratorio Puccini si svolgerà un ciclo di quattro, alle 21,30, con professori universitari eche analizzeranno l’evoluzione di alcuni aspetti fondamentali della. Il primo appuntamento è con la professoressa e architetta paesaggista Anna Lambertini. Con lei capiremota l’architettura del paesaggio e conseguentemente la nostra percezione di questa disciplina che studia e trasforma gli ambienti che collettivamente creiamo. Il 27 febbraio il professore di Economia Michelangelo Vasta analizzerà le cause delle attuali condizioni economiche e le prospettive degli italiani partendo dalla ricchezza degli abitanti dell’antica Roma attraversando gli ultimi due millenni. Giovedì 6 marzo il direttore creativo e direttore del Polimoda Massimiliano Giornetti spiegherà che ruolo ha l’uniforme da lavoro classica che vediamo indossata tutti i giorni in nuovi contesti e cosa rappresenta nelladi oggi e per le aziende di moda.