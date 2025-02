Oasport.it - Combinata nordica, Italia sesta con Pinzani/Senoner nella Team Sprint femminile dei Mondiali Junior

nottena tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio è andata in archivio la giornata d’apertura dei Campionatidi2025, in corso di svolgimento a Lake Placid (Stati Uniti). Le prime medaglie della rassegna iridata giovanile sono state assegnate nelle, mentre nel weekend ci sarà spazio per le Gundersen individuali e per la prova a squadre miste.La competizione maschile ha visto il trionfo della coppia austriaca composta da Andreas Gfrerer/Paul Walcher con un margine di 46?9 sulla Norvegia di Torje Seljeset/Even Leinan Lund e 51?6 sul Giappone di Kyotaro Yamazaki/Atsushi Narita. Assente l’, che ha invece preso parte alla garacon il tandem formato da Gretae Anna.Le azzurrine, dopo aver chiuso in quinta posizione il segmento di salto, non sono riuscite a recuperare terreno nel segmento di fondo sulle formazioni in lizza per il podio arrivando al traguardo inpiazza a 1’57?8 dalla vetta.