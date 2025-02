Bergamonews.it - Colto da raptus, uccise il padre e ferì la madre: Lombardini assolto perché incapace di intendere e volere

Leggi su Bergamonews.it

Nembro.non punibile per incapacità dial momento del fatto. La Corte d’Assise si è espressa nei confronti di Matteo, il 35enne che nel novembre 2023, in preda a una crisi psicotica,ilGiuseppe a coltellate egravemente lanel loro appartamento di Nembro. Il Tribunale ha disposto che l’imputato resti ricoverato nella Rems di Castiglione delle Stiviere per un minimo di 10 anni.Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi nelle sue richieste ha sottolineato la volontarietà omicidiaria: “Non c’è dubbio che Matteo volesse ammazzare il papà, infatti lo ha fatto con una violenza estrema. Aveva rinunciato al percorso terapeutico al Cps e si era rivolto ad una psichiatra privata. Pochi giorni prima si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo per chiedere di essere ricoverato ma era stato dimesso con una diagnosi di leggera ansia, nulla di preoccupante secondo i medici.