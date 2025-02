Panorama.it - Collisione tra porterei e mercantile, la Marina Usa apre un'inchiesta. Intatti i reattori nucleari.

Incidente senza gravi conseguenze per la portaerei statunitense Uss Harry S. Truman (CVN-75),ammiraglia dell'omonimo Carrier Strike Group, entrata incon la motonav Besiktas-M ierimercoledì sera verso le 23:45 vicino a Port Said, Egitto, nel Mar Mediterraneo. La Truman non ha subitoallagamenti e nessuno dell'equipaggio (circa 5.800 persone trai e avieri), ha riportato ferite, cosìcome nessun aeroplano posizionato sul ponte è stato danneggiato. Lo ha affermato in una dichiarazioneil comandante Tim Gorman, portavoce della Sesta flotta. Gli impianti di propulsione, ovvero i dueche alimentano di vapore le caldaie, del tipo A4W, ognuno di potenza 194 megawattora, nonsono stati interessati dall'evento, mentre alcuni danni sono stati fatti sopra la linea di galleggiamentodella portaerei.