Collana-gate a Sanremo, Tony Effe furioso. Cosa è successo, l'ironia di Geppy Cucciari e la solidarietà di Mahmood

Roma, 12 febbraio 2024 - Dopo la sua esibizione alla terza Serata del Festival di2025,si è sfogato su con Gino Castaldo e Ema Stokholma ai microfoni di RaiRadio2: “Sono inca***to nero”, ha detto il rapper romano. Il motivo? “Mi hanno levato laprima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro”. Nella conferenza stampa di stamattina il direttore del Prime Time ha fatto chiarezza sulla questione, spiegando che si tratta di una decisione che deriva dal regolamento diLaincriminata, che avrebbe dovuto completare il look di pelle di, faceva parte di un set di gioielli Tiffany&Co., brand che sta accompagnando il rapper nella sua avventura sanremese. Oltre a orecchini e bracciali in oro giallo, oro bianco e diamanti, il cantante romano avrebbe dovuto indossare lain oro giallo a grandi maglio della Collezione HardWear by Tiffany (venduta sul sito ufficiale a ben 71mila euro).