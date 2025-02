Lanazione.it - Col timbro di Cupido. Una storia d’amore

Quandocolpisce con ilinvece che con le frecce. La belladi Christian e Letizia viene infatti narrata sotto l’egida di San Valentino Poste Pistoia che oggi, tra l’altro, celebra la giornata con due cartoline speciali. Loro sono Christian Barghi, 38 anni specialista commerciale business della provincia di Pistoia, laureato in geografia storica, dipendente di Poste da sempre, e sua moglie Letizia Spinicci, allora studentessa alla facoltà di psicologia, 36 anni, oggi operatrice di sportello a Casalguidi, ma con salde radici sentimentali in Montagna. La loro prima casa è stata a Borghetto. "Con mia moglie ci siamo conosciuti da ragazzini, frequentavamo entrambi le superiori, ci siamo sposati nel 2017 e abbiamo due figli, Leonardo e Achille – racconta Christian –. Mia moglie mi è stata vicina nel mio percorso lavorativo in Poste Italiane: dall’ingresso come sportellista, poi come specialista nella Montagna pistoiese fino alla nuova avventura come specialista business".