Arezzonotizie.it - Codice giallo per neve e vento. Meteo in miglioramento per sabato 15 febbraio

Leggi su Arezzonotizie.it

La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un decisoprevisto per domani,15. Temperature in calo, con possibilità di nevicate anche a quote basse (300-500 metri) nei versanti appenninici emiliano-romagnoli e.