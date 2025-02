Nerdpool.it - Cobra Kai 6 – Come il finale della serie prepara Karate Kid: Legends

Dopo sei stagioni e 65 episodi,Kai è ufficialmente giunto al termine. Giovedì mattina è stato pubblicato su Netflix l’ultimo gruppo di cinque episodi, chiudendo un capitolo importantesaga diKid. Tuttavia, sappiamo che il libro diKid è ancora aperto, poiché il nuovo filmKid:arriverà nelle sale a maggio e vedrà la partecipazione di Ralph Macchio, star diKai eKid, nei panni di Daniel LaRusso, in un ruolo di primo piano.Daniel si incrocerà in qualche modo con Mr. Han, l’istruttore del remake diKid del 2010 interpretato da Jackie Chan, e i due si dirigeranno sulla East Coast per allenare un ragazzo cinese. Molti fan hanno teorizzato che ildiKai sarebbe stato in qualche modo la base diKid:. Ora che ilè arrivato, sappiamo esattamente quanto (o quanto poco) ci sia dare per il prossimoKid.