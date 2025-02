Lettera43.it - Clementino: età, ex compagna, dove vive, canzoni famose e laurea

Venerdìtornerà sul palco dell’Ariston per cantare Yes, I Know My Way di Pino Daniele con Rocco Hunt, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2025. L’artista, il cui vero nome è Clemente Maccaro, è un rapper originario di Avellino. Ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 2000, diventando noto per il suo stile che fonde il rap con influenze della musica napoletana e della cultura partenopea. È conosciuto per la sua tecnica di freestyle e per i suoi testi spesso caratterizzati da un linguaggio crudo e diretto, ma anche riflessivo.La vita privata diè nato il 21 dicembre 1982 ad Avellino, Campania, e oggi ha 42 anni.to in recitazione con 110 e lode, ha iniziato il suo viaggio nell’hip hop all’età di 14 anni quando è entrato nel Trema crew e TCK crew di Napoli.