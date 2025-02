Quotidiano.net - Claudio Ranieri furioso contro l'arbitro Stieler dopo Porto-Roma

è una furial'tedesco Tobiasnel post partita die se la prende con Roberto Rosetti designatore degli arbitri Uefa per la scelta del direttore di gara. "Io credo che sia stata una partita bellissima e siamo venuti qui per vincere - sbotta ai microfoni i Sky il tecnico giallorosso - Parlo con Rosetti, come fa a mandare ad Ounche in 22 partite la squadra in trasferta ha fatto solo nove pareggi. Un campo caldo e lei fa questa designazione? Non so perché". Cartellini a caso? "Si a tutti. Per me aspettava qualcosa nell'area di rigore per far vincere la partita al".