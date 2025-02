Oasport.it - Clasica de Almeria 2025: De Lie sotto i riflettori, tanti italiani al via

Leggi su Oasport.it

Domenica 16 Febbraio torna lade, la corsa spagnola che l’anno scorso incoronò l’olandese Olav Kooij che anticipò gliMatteo Moschetti e Matteo Trentin. La gara vedrà la presenza di sei formazioni WorldTour e due formazioni italiane: la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè e la Polti VisitMalta. Il percorso presenta la stessa partenza e lo stesso arrivo della passata edizione, proponendo ben 4 salite, l’ultima a 50 chilometri dal traguardo. Lapartirà quindi da Puebla de Vìcar e terminerà dopo 189,1 chilometri a Roquetas de Mar con l’asperità più difficile che sarà rappresentata dall’Alto de Celin, 7 chilometri al 4,6% di pendenza media. I velocisti dovranno perciò rimanere nel gruppo principale per provare a giocarsi la vittoria in volata.I favoriti per la 40esima edizione sono sicuramente il belga Arnaud De Lie (Lotto), il francese Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) ed il nostro Luca Mozzato (Arkéa B&B Hotels).