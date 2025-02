Tvplay.it - Clamoroso Juventus, Vlahovic cambia tutto: interviene Elkann in persona

Lasta lavorando per affrontare l’Inter però la società sta comunque continuando a ragionare anche sul mercato: la svolta passerà per.Lasi sta preparando per affrontare l’Inter in casa sua sotto gli occhi del proprio pubblico. Il big match è previsto all’Allianz Stadium domenica 16 febbraio alle 20:45 ed entrambe le squadre proveranno a fare del proprio meglio per conquistare punti preziosi in classifica di Serie A.in(LaPresse) – Tvplay.itSe da un lato è impegnato Thiago Motta in campo con la squadra alla vigilia del Derby d’Italia da giocare contro l’Inter, dall’altro Cristiano Giuntoli continua ad essere concentrato sul fronte rosa e mercato. In estate xci saranno nuovi investimenti da fare, al netto delle entrare che ci sono state già nel corso di gennaio per andare a riempire i vuoti lasciati dagli infortuni.