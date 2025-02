Rompipallone.it - Clamoroso Juve, torna Zidane: è tutto pronto, la rivoluzione è iniziata

Leggi su Rompipallone.it

quello che sta accadendo in casa della: si sta preparandoper una possibile grande, protagonista è.Lantus è impegnata sul campo alla Continassa per preparare nel modo migliore possibile il Derby d’Italia da giocare contro l’Inter. L’avversario è di livello ma Thiago Motta vuole cavalcare l’onda dell’entusiasmo per puntare al colpaccio all’Allianz Stadium prima del ritorno ai sedicesimi di Champions League contro il PSV Eindhoven.Nel frattempo è però anche trapelata una notizia che nessuno avrebbe mai immaginato e che sta facendo già il giro del web. Il motivo? Ovviamente il protagonista dell’indiscrezione bomba, ovvero Zinedine.Ci sarebbe stato un incontro con Cristiano Giuntoli a Torino proprio in queste ore, tanto che i tifosi stanno perciò pensando in grandissimo.