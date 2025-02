Liberoquotidiano.it - Clamorosa gaffe di Caterina Balivo? E Annalisa scatta: "Non si dice!"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi - venerdì 14 febbraio - a La volta buona in onda su Rai 1 nell'edizione speciale per Sanremo 2025,ha intervistato, attesissima ospite della serata delle cover del Festival. L'artista, che duetterà con Giorgia sulle note di Skyfall di Adele, si è mostrata emozionata: "Sono felicissima ed onorata di accompagnare Giorgia, che stimo da morire. Ho l'ansia da prestazione, mi impegnerò."ha spiegato che la scelta del brano nasce dalla connessione artistica con Giorgia: "È una cosa che unisce i nostri mondi". Dunque ha raccontato l'inizio della collaborazione: "C'è stata una telefonata bellissima in cui ci siamo messe a parlare di cosa potevamo fare. E di fronte a una chiamata di Giorgia sono stata felice". Ma il momento più "croccante" dell'intervista è stata lain cui è incappata