Quotidiano.net - Cityoval Milano: Il Palazzo delle Scintille diventa la più grande location eventi

L'ex Padiglione 3 della Fiera di, noto come il, diventerà, la piùperdicon i suoi 4000 metri quadrati. Lo ha annunciato oggi Aldo Mazzocco, Ad di Generali Real Estate spa e presidente di CityLife spa. L'enorme spazio inaugurato nell'aprile del 1923 è stato comprato all'asta dal comune die negli anni del covid è stato il piùhub vaccinale italiano. Il progetto prevede la riqualificazione della struttura per renderla fruibile come il piùspaziodicity, con 8.200 mq di superficie coperta. Laarena ovale al piano terra verrà completamente riqualificata per ospitareculturali, artistici e sportivi, mentre il primo piano - con ingressi dedicati - sarà destinato alla ristorazione.