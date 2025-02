Ilrestodelcarlino.it - Città capitale della cultura. Cesena, derby in vista con Forlì

Sta per scattare un nuovotra, per il conseguimento di un traguardo molto ambizioso: la partecipazione dellealla procedura di selezione per il conferimento del titolo di ’italiana2028’. Entrambe infatti potrebbero concorrere all’ambizioso traguardo. Il comune diè uscito allo scoperto con il sindaco Gian Luca Zattini e l’amministrazione comunale mettendo in luce che si tratta di un obiettivo reale su cui ripone piene aspettative, mentre afinora è stata presentata una mozione che verrà discussa nel consiglio comunale di giovedì 20 febbraio alle 15 che riguarda appunto la candidaturanostraper il prestigioso riconoscimento. A presentarla è il gruppo di2024, rappresentato in giunta dal vicesindaco Christian Castorri.