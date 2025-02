Laspunta.it - Cisterna nuovo sito per il pagamento delle multe

Il Comune didi Latina ha attivato una serie di nuovi servizi per la gestione digitalesanzioni amministrative elevate dalla Polizia Locale.Da oggi, sulla home delweb comunale – Sezione “Siti tematici”, è attivo illink al portale “Sanzioni Codice della Strada – Polizia Locale”, https://dilatina.online.it/, attraverso il quale i cittadini destinatarisanzioni potranno: consultare la documentazione relativa alla sanzione; procedere alutilizzando il sistema PagoPA; comunicare le generalità del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida.Questa ultima funzionalità consentirà di adempiere all’obbligo senza doversi presentare presso il Comando di Polizia o dover inviare una raccomandata, con un notevole risparmio per i cittadini, in termini di tempo e di costi.