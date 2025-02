Sport.quotidiano.net - Circuito "corri nella maremma». La Uisp premia i podisti: una menzione speciale per quattro atleti

Leggi su Sport.quotidiano.net

È arrivato il tempo dellezioni per ildi podismo "":sededi viale Europa sono stati infatti consegnati i riconoscimenti per la stagione 2024, annata animata da sedici tappe (e nel 2025 il numero sarà in crescendo). Tanti gliti, il podio per ognuna delle 14 categorie presenti, le graduatorie speciali dei top runner femminili e maschili e unaparticolare per gliche hanno completato tutte le tappe del: Nicola e Massimo Martellini, Luigi Spaggiari e Mirco Falconi. Tutti efanno parte del Team Marathon Bike, che ha primeggiatoclassifica a squadre davanti al Reale Stato dei Presìdi e all’ca Costa d’Argento. Ecco l’elenco dei vincitori, diviso in categorie. Categoria JM: Andrea Lambardi (Skeep); categoria A: Nicola Martellini (Marathon Bike); categoria B: Francesco Cannata; categoria C: Alessandro Bossini (Marathon Bike); categoria D: Claudio Cinelli (Reale Stato dei Presìdi); categoria E: Mirco Falconi (Marathon Bike); categoria F: Francesco Giuseppe Palermo (Reale Stato dei Presìdi); categoria G: Giovanni Formisano (Dlf Grosseto); categoria H: Renato Goretti (Track e Field); categoria I: Sofia Bandinelli (Reale Stato dei Presìdi); categoria L: Luciana Francisca De Aguiar (Reale Stato dei Presìdi); categoria M: Cheti Chelini (Track e Field); categoria N: Isabella Guida (Marathon Bike); categoria O: Angelica Monestiroli (Marathon Bike).