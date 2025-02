.com - CioccolaTò 2025: Sua Eccellenza è il Cioccolato

Leggi su .com

Svelato il programma della nuova edizione di, completamente rinnovata nella forma e nella location: la kermesse, che animerà lo spirito goloso di Torino dal 27 febbraio al 2 marzo, avrà come centro nevralgico Piazza Vittorio Veneto, ma coinvolgerà anche altre prestigiose sedi museali e palazzi storici della città per eventi, workshop, incontri e dibattiti guidati da autorevoli nomi del panorama culturale e dolciario italiano.Un ritorno atteso. L’edizionedi, presentata oggi presso il Circolo dei Lettori di Torino, si mostra sotto una veste completamente ripensata, in una nuova location e in dialogo con i luoghi della cultura di una città che vive di bellezza e.La kermesse torinese deltornerà da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo in Piazza Vittorio Veneto, proprio dove si era svolta la prima edizione ormai più di vent’anni fa, cambiandosi d’abito e dando vita a quella che può considerarsi a pieno titolo una edizione Zero.