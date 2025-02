Lanazione.it - Cinque Terre: per San Valentino aperta gratuitamente la Via dell'Amore

Riomaggiore, 14 febbraio 2025 – Apertura con ingresso libero e gratuito per la Via, il sentiero a picco sul mare incastonato nella roccia tra Riomaggiore e Manarola nel Parco Nazionale, in occasione di San, patrono degli innamorati. Oggi il sopralluogo’assessore alla Protezione civile e Difesa del suoloa Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone, insieme al sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco NazionaleLorenzo Viviani, per fare il punto sui lavori in capo alla struttura commissariale regionale a seguitoa frana provocata a fine ottobre dal maltempo che aveva imposto la chiusura temporanea. “Abbiamo mantenuto l’impegno assunto per poter restituire a residenti e turisti questo sentiero unico e straordinario, simbolonel mondo – dichiara Giampedrone – .