Dailyshowmagazine.com - Cinema Stories: Il Teatro, il Sonno e i Suoi Misteri ?

Leggi su Dailyshowmagazine.com

In questa puntata di, esploriamo il mondo delcon Nicola Bizzarri, autore e interprete dello spettacolo “, Paure e Deliri Notturni”, in scena il 18 e 19 febbraio alTrastevere di Roma.Dal mistero della paralisi delall’ironia sul mondo dei sogni, Nicola ci racconta come è nato il suo spettacolo, frutto di un’esperienza personale e di un’attenta ricerca su insonnia, sonnambulismo e neuroscienze. Uno spettacolo che, tra divertimento e curiosità, porta il pubblico a riflettere su ciò che accade quando dormiamo.Dal palcoscenico al grande schermo, ilsi fa strada nel nostro podcast per avvicinare sempre più pubblico a opere meno mainstream ma altrettanto affascinanti. Perché ilè un viaggio che tutti compiamo, ma che pochi conoscono davvero.