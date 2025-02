Romadailynews.it - Cina: WADA loda enfasi di Giochi asiatici invernali di Harbin su educazione antidoping

Il vice presidente dell’Agenzia mondiale) Yang Yang e il direttore generale Olivier Niggli hanno parlato molto positivamente dell’aidi, in particolare per i giovani atleti, prima della chiusura del torneo questa sera. L’area dedicata all’dei, aperta ai visitatori dal 6 febbraio, e’ stata progettata per aiutare gli atleti a conoscere il fenomeno in un contesto rilassato. “Quest’area era splendida e attraente per i giovani atleti. Impareremo dall’esperienza die promuoveremo i progetti educativi della”, ha dichiarato Yang. Niggli ha aggiunto che “L’non riguarda solo i test o le punizioni. E’ altrettanto importante prevenire.Molti atleti si sono sottoposti per la prima volta a un test aidi, quindi l’evento rappresenta un’ottima occasione per educare”.