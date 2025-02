Romadailynews.it - Cina: studenti, educatori USA celebrano Festa delle lanterne

Una studentessa statunitense realizza un trucco per l’Opera di Pechino durante una celebrazione per lacinesepresso il Consolato generale cinese a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti, il 12 febbraio 2025.Calligrafia, creazione di, ritagli di carta, preparazione di ravioli e assaggi di Tangyuan (palline di riso glutinoso): piu’ di 100edstatunitensi, provenienti da quattro scuole della California meridionale, sono stati invitati a sperimentare la cultura cinese mercoledi’ in occasione di una piacevole celebrazione per laorganizzata dal Consolato generale cinese di Los Angeles. Deglistatunitensi realizzanodi carta durante una celebrazione per lacinesepresso il Consolato generale cinese a Los Angeles, in California, negli Stati Uniti, il 12 febbraio 2025.