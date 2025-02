Cina | spedizioni di cellulari +221% a dicembre

Romadailynews.it - Cina: spedizioni di cellulari +22,1% a dicembre

Lediinsono aumentate del 22,1% su base annua nel2024, raggiungendo quasi 34,53 milioni di unita’, hanno mostrato oggi i dati della China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). I5G hanno rappresentato l’88,1% delledi, per un totale di 30,43 milioni di unita’, con un aumento del 25,8% anno su anno, ha dichiarato la CAICT, un istituto di ricerca sotto il controllo del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Nel 2024, letotali disono cresciute dell’8,7% su base annua, raggiungendo 314 milioni di unita’, di cui 272 milioni erano5G, con un aumento del 13,4% anno su anno, secondo i dati della CAICT. Sempre secondo i dati, l’anno scorso ledi5G hanno rappresentato la quota principale nel mercato dei