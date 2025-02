Romadailynews.it - Cina: scienziati sviluppano “terapia di precisione” per riattivare batterie al litio

Leggi su Romadailynews.it

cinesi hanno sviluppato una rivoluzionaria tecnologia di “di” in grado di dare nuova vita alleagli ioni divecchie o scariche, offrendo una soluzione sostenibile per estenderne la durata e ridurre l’inquinamento ambientale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5894386/5894386/2025-02-14/-di--per--al-Agenzia Xinhua