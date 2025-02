Romadailynews.it - Cina: scienziati scoprono tecnica per generare idrogeno senza emissioni di carbonio

Un team internazionale diguidato dalla Peking University ha sviluppato un nuovo metodo per la produzione diche elimina ledirette di anidride carbonica (CO2). Pubblicato oggi su “Science”, lo studio offre una soluzione ecologica ed economicamente valida per l’industria dell’. I metodi tradizionali di produzione dell’attraverso il reforming dell’etanolo richiedono in genere temperature elevate che vanno dai 300 ai 600 gradi Celsius, consumando grandi quantita’ di energia e generando significativedi CO2. Il nuovo processo, invece, utilizza un nuovo catalizzatore per produrrefacendo reagire il bioetanolo – derivato da rifiuti agricoli e forestali – con l’acqua a una temperatura di soli 270 gradi Celsius. Questo nuovo catalizzatore bimetallico, sviluppato dal team di ricerca negli ultimi dieci anni, supera le sfide tecniche del reforming convenzionale dell’etanolo.