Lae ilhanno deciso di rafforzare lae lareciproca a seguito di un incontro tra alti funzionari tenutosi ieri. Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi e Jonathan Powell, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico e segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, hanno parlato positivamente del costante miglioramento e dello slancio delle relazioni bilaterali, nonche’ dei risultati della cooperazione pratica. I due hanno concordato di seguire la guida degli importanti accordi tra i massimi leader dei loro Paesi, di rafforzare lae lareciproca, di adottare l’apertura e la cooperazione come tema principale e di esplorare i modi per espandere gli interessi comuni, per guidare lo sviluppo costante e sano nel lungo termine delle relazioni tra