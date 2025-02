Romadailynews.it - Cina: nominati astronauti per missioni con equipaggio Shenzhou-20, Shenzhou-21

Leggi su Romadailynews.it

Gliper lecon-20 e-21, il cui lancio e’ previsto per quest’anno, sono stati, secondo quanto dichiarato da Yang Yuguang, funzionario dell’Internationalcal Federation. “Per entrambe le, che si tratti di equipaggi primari o di riserva, tutti i membri si stanno sottoponendo a un addestramento rigoroso e ad alta intensita’”, ha dichiarato Yang in un’intervista con l’emittente televisiva nazionale cinese CCTV. Durante i sei mesi di missione in orbita, gli equipaggi condurranno un’ampia gamma di esperimenti scientifici e, come nelleprecedenti, svolgeranno attivita’ extraveicolari, ha aggiunto il funzionario. Quest’anno verra’ anche lanciato il veicolo spaziale per il trasporto merci Tianzhou-9, per sostenere il funzionamento della stazione spaziale cinese.