Cina | funzionari OCA Giochi asiatici invernali Harbin sono punto di riferimento

Husain Al Musallam, direttore generale del Consiglio olimpico d’Asia (OCA), ha sottolineato che idihanno stabilito undiper i principali eventi multisport in Asia. Con iche si concluderanno questa sera, Al Musallam ha sottolineato il successo dell’evento. “I nostri atleti si divertono a gareggiare qui e desiderano tornare a. Il resto del mondo e’ venuto qui e ha potuto constatare come la citta’ sia riuscita a organizzare un evento cosi’ grande in 18 mesi, non solo con strutture di successo, ma anche con i dettagli per tutti”, ha dichiarato il direttore. Al Musallam ha anche elogiato i servizi medici di, affermando “Ho partecipato a tutti idal 1982 e a tutti i campionati mondiali in Asia. Non ho mai visto una tecnologia cosi’ avanzata per i servizi medici”.