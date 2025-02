Ilgiornaleditalia.it - Cile, ragazzo di 24 anni in kayak inghiottito da una balena e poi "sputato" fuori al largo della costa, riemerso illeso poco dopo - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Come un novello Pinocchio, ilè statodalla megattera e poi "Undi 24è statoe "da una. È successo in, più precisamente a Punta Arenas in Patagonia, nella baia di El Aguila. L'uomo, il 24enne Adrian Simanc