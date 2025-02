Ilgiorno.it - Ciclo di incontri su emozioni e affetti. Uno psicologo esperto incontra i ragazzi

Tre serate in cui ie i giovani adulti potranno parlare di, amori e sessualità, guidati da unoper imparare a fare scelte consapevoli e a costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco, capire a fondo il tema del consenso. È l’iniziativa “Parliamone! Sessualità evità senza tabù“, undiorganizzato dal Comune in collaborazione col Tavolo Giovani Vedano e che potrà contare sulla guida delloe sessuologo Michele Montecalvo. Si comincerà martedì alle 20.45 nella Sala della Cultura di via Italia con una serata dedicata aidai 14 ai 19 anni.