Ciclismo su pista, quarti posti per Vece e Favero. Consonni manca il podio nell'Omnium

La terza giornata degli Europei disua Zolder si è chiusa senza medaglie per l’Italia. Purtroppo è stato un venerdì diper la squadra azzurra, compreso l’ultimo di Miriamnella sprint femminile. La lombarda ha perso entrambe le sfide nella finalina per il bronzo con la russa Alina Lysenko, che ha vinto entrambe le sfide contro l’azzurra. La Russia (anche se le atlete gareggiano senza bandiera) ha festeggiato la medaglia d’oro con Yana Burlakova, che ha battuto alla terza sfida decisiva al fotofinish la britannica Rhian Edmunds, che ha vinto l’argento.L’altro quarto posto di giornata è arrivato da Renato, che ha sfiorato ilnell’inseguimento maschile individuale. L’azzurro, classe 2005, si è arreso nella finali per il bronzo al britannico Michael Gill.