Ciclismo su pista oggi in tv, Europei 2025: orari venerdì 14 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Terza giornata deglidisusi disputano a Zolder (Belgio) dal 12 al 16. La nostra Nazionale punta a ottenere risultati di un certo calibro nella regione del Limburgo, sulla scia di quanto visto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali, anche se naturalmente diverse punte di diamante non prenderanno parte a questa rassegna continentale, a partire da Filippo Ganna e Jonathan Milan che sono impegnati nell’attività su strada.LA DIRETTA LIVE DEGLIDISUALLE 13.00 E ALLE 18.30Dopo la giornata di ieri con la medaglia d’oro di Matteo Bianchi nel chilometro da fermo,si proseguirà con altri azzurri: si comincerà con la sprint maschile con al via Mattia Predomo e Stefano Moro, poi le varie prove dell’omnium con Chiara Consonni che può essere competitiva per una medaglia.