Ciclismo su pista Europei 2025 | trionfano le azzurre dell’inseguimento a squadre Bianchi oro nel Km

Leggi su Sportface.it

La seconda giornata deglidisua Heusden-Zolder porta due ori all’Italia: il secondo titolo continentale consecutivo di Matteonel chilometro, ma anche il trionfo dellenell’inseguimento a. Dopo il successo dello scorso anno ad Apeldoorn,– primo già nelle qualificazioni – trionfa con un tempo di 59.965, davanti al tedesco Maximilian Dornbach (+0.425) e al ceco David Peterka (+1.053). Settimo posto invece per Stefano Minuta (+2.153). “Ero in buona condizione. Già nella prima prova del Team Sprint di ieri avevo sensazioni positive, e oggi è andata ancora meglio in partenza. Ho cercato di avere l’approccio giusto, ho dato tutto e questo ha pagato. Sono molto contento”, le parole di.La seconda conferma è quella delle Rocket Girls nell’inseguimento afemminile.