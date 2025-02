Oasport.it - Ciclismo su pista, Chiara Consonni sesta nell’Omnium. Wiebes oro all’ultimo sprint

Leggi su Oasport.it

Sfuma la medaglia perfemminile agli Europei disu. Fatale alla bergamasca è stata la corsa a punti, con l’azzurra che ha conquistato solamente quattro punti, scendendo così dal terzo al sesto posto. La medaglia d’oro è andata all’olandese Lorenain un clamoroso duello con la britannica Sophie Madelaine Leech, che si è risolto in favore dellaproprio.Il titolo europeo come detto è andato all’olandese, che ha sfruttato anche la clamorosa caduta di Leech negli ultimi giri.ha sfruttato proprio questo errore della diretta rivale ed è andata vincere l’ultimo. L’olandese ha così chiuso a 114 punti proprio come Leech, ma conquistando l’oro proprio grazia al successo nell’ultimo.Medaglia di bronzo per la danese Amalie Dideriksen con 103 punti, che ha preceduto la norvegese Anita Yvonne Stenberg (98) e l’irlandese Lara Gillespie (96).