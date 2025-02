Trevisotoday.it - Ciak! Cuba - Visita guidata con collezionista e curatore

Leggi su Trevisotoday.it

A Treviso, per la prima volta, al Museo Nazionale Collezione Salce sono esposti 350 manifesti cinematograficini dal 1959 a oggi. Opere uniche raccolte da Luigi Bardellotto in oltre venticinque anni di viaggi a, dove nasce la sua passione per i manifesti della rivoluzione castrista.