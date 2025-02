Sport.quotidiano.net - Chiaravalle, tre romeni avevano appena derubato un anziano. Il fiuto del carabiniere in congedo fa scoprire gli autori di un furto

portato a segno unai danni di une stavano per allontanarsi a bordo della loro auto quando si sono imbattuti nell’appuntato scelto in pensione Nicola Giacobbe, che prima delaveva prestato servizio per oltre 30 anni alla Stazione di. Il militare, insospettito dalla presenza di un’autovettura (con a bordo due ragazze, un ragazzo ed un bambino) che si aggirava con fare sospetto in centro a, ha segnalato immediatamente il veicolo ai suoi ex colleghi per procedere ad un controllo. Si è scoperto quindi che i tre maggiorenni erano da identificarsi neglidelin abitazione avvenuto poco prima ai danni di un 84enne di, che era stato distratto da due complici mentre un terzo aveva fatto accesso in casa e rubato 115 euro dal portafogli custodito in cucina, per poi dileguarsi.