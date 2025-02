Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni torna da Dubai e trova un mazzo di rose rosse: la sorpresa per San Valentino

Neanche il tempo di arrivare a Milano dopo il viaggio a, eè (sempre) pronta a fare una storia sui social. Questa volta l’occasione sono i festeggiamenti per San. L’influencer allo scoccare della mezzanotte ci tiene a far sapere ai propri 28 milioni di follower che c’è chi l’ha pensata in questo giorno dedicato all’amore.sfoggia infatti undie un sorriso che non riesce a nascondere. Che sia stato Giovanni Tronchetti Provera?Il primo pensiero di tutti corre proprio a lui, che da qualche tempo le sta accanto. Di recente, però, si è parlato di un litigio con Giovanni: non sarà per quanto si dice sia successo trae la famiglia del compagno? Tra le storie di Instagram l’imprenditrice digitale ha poi condiviso un bigliettino ricevuto dai figli che hanno disegnato un dolcissimo cuore per la loro mamma finalmenteta a casa dopo gli impegni di lavoro.