Chiara Ferragni, San Valentino tra rose rosse e un dolcissimo biglietto con un cuoricino

Milano, 14 febbraio 2025 –innamorata a San. Al rientro dal viaggio a Dubai, per impegni di lavoro, l’imprenditrice digitale pubblica sul suo profilo Instagram alcuni video che la immortalano in aeroporto a Milano mentre si lascia scattare alcuni selfie con i fan. Ma, allo scoccare della mezzanotte, si mostra sorridente con un bellissimo mazzo di. Il pensiero corre subito al suo nuovo fidanzato, Giovanni Tronchetti Provera, che potrebbe averla accolta in città con il romantico omaggio. E chissà come festeggeranno la serata degli innamorati: in un elegante ristorante milanese o sulla neve a Sankt Moritz? O magari sceglieranno di trascorrere un weekend in qualche altra località, che scopriremo solo curiosando tra i prossimi post social? Recentemente,si è recata in Spagna per impegni legati alla cerimonia di premiazione dei Goya Awards.