Chiara Ferragni San Valentino d’amore | così scaccia le voci di crisi con Tronchetti Provera

Dopo qualche giorno di latitanza oltre confine,atterra a Milano. Appena il tempo di scendere dall’aereo e il suo profilo Instagram si illumina con l’immagine di un bouquet di rose rosse. Messaggio subliminale o risposta diretta alle chiacchiere? Sta di fatto che, mentre i giornali la davano in, il suo Sanha avuto il sigillo del classico romanticismo old school. I follower registrano, analizzano e, ovviamente, commentano questo mazzolin di rose targato.Ritorno a Milano e una storia social dal sapore romanticoAllo scoccare della mezzanotte, il profilo Instagram disi accende con un’inquadratura studiata alla perfezione: rose rosse, mano ben posizionata, nessun errore di comunicazione.I giornali la volevano in, e invece eccola qui, con un gesto che ribalta il copione del gossip.