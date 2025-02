Lettera43.it - Chi sono i Twin Violins, i gemelli che hanno suonato con Marcella Bella a Sanremo

ha cantato sul palco del Teatro Ariston, durante la serata cover di2025, il brano di Adriano Celentano L’emozione non ha voce, dedicando al fratello Gianni, in prima fila, che l’ha scritta. Con lei a suonare cistati anche i.ChiMirko e Valerio,di 17 anni originari di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. I due giovani musicistidiventati famosi durante la pandemia Covid, quandouna cover dei Coldplay, Viva La Vida. Il leader della band, Christ Martin, ne è rimasto così tanto colpito da contattarli per farsi accompagnare in un video. Esperienza che li ha portati poi in California, nel programma di Ellen De Generes. La conduttrice li ha invitati e li ha fatti suonare in diretta.