Superguidatv.it - Chi ha vinto Sanremo nuove proposte 2025? Il vincitore è Settembre

Leggi su Superguidatv.it

Il Festival diha già dato il primo verdetto con la proclamazione deldella categoria. Quest’anno il trionfo è andato a, giovane artista che ha saputo conquistare pubblico e critica con un brano emozionante e ricco di significato.vince la categoriatrionfa nella categoriacon il brano “Vertebre”, superando in finale Alex Wyse, in gara con “Rockstar”. La vittoria è stata decisa dalla combinazione dei voti della sala stampa, tv e web (33%), della giuria radio (33%) e del televoto (34%).Chi è, ildelle, nome d’arte di Marco Di Giacomo, si è distinto fin dalle prime esibizioni per la sua voce calda e una scrittura intima, capace di toccare corde profonde.