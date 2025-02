Cultweb.it - Chi era San Valentino (e che c’entra con gli innamorati)?

Ogni anno, il 14 febbraio, milioni di persone celebrano l’amore e la festa deglinel nome di San, ma chi era veramente? Le fonti storiche sono incerte e ci parlano di due possibili figure vissute nel III secolo: un sacerdote romano e un vescovo di Terni. Entrambi sarebbero stati martirizzati sotto l’imperatore Claudio II e potrebbero essere la stessa persona. Nonostante la Chiesa cattolica lo riconosca ancora come santo, nel 1969 lo ha rimosso dal calendario liturgico ufficiale per la mancanza di fonti attendibili.Le leggende su Sanraccontano che egli sfidò l’imperatore celebrando matrimoni in segreto per evitare che i giovani venissero arruolati nell’esercito. Un altro racconto afferma che, mentre era in prigione, guarì miracolosamente la figlia cieca del suo carceriere, con la quale strinse un legame affettuoso.