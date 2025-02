Cultweb.it - Chi è Topo Gigio, l’adorabile pupazzo che a Sanremo 2025 duetterà con Lucio Corsi

Per più di una generazione di bambini,è stato un personaggio iconico che ha segnato la loro infanzia. Ma dove inizia la storia delpiù famoso della televisione italiana? La sua creazione risale al 1959 ed è frutto dell’ingegno dell’artista Maria Perego, con la collaborazione di Federico Caldura e del regista Guido Stagnar. L’intento è quello di creare un personaggio in grado di affascinare sia i bambini che gli adulti. Maria Perego, ispirata dalla figura dilino della Disney, dunque, concepisce uncon caratteristiche umane, dotato di una personalità dolce e ingenua. Per crearlo sono state utilizzate delle innovazioni significative come l’uso di una tecnica particolare per animare il. A differenza delle tradizionali marionette o burattini, infatti,viene mosso da animatori vestiti di nero su uno sfondo anch’esso scuro, creando l’illusione di un personaggio autonomo e vivace.