Chi è Sal Da Vinci, icona della musica napoletana che duetta con The Kolors

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Sal Da, salirà sul palco dell'Ariston questa sera per una performance memorabile. Lo farà, infatti, insieme ai Thenella serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover e ai duetti per interpretare la sua ‘Rossetto e caffè’. Si tratta di uno dei suoi brani più celebri che è ormai diventata anche colonna sonora del programma Rai ‘Affari tuoi’, presentato da Stedano De Martino. Chi è Sal DaNapoletano di origini ma nato a New York il 7 aprile 1969, durante una tournée negli Stati Uniti del padre, il celebre interpretesceneggiataMario Da. Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da, cresce frae teatro. Fin da bambino, mostra un talento naturale, esibendosi per la prima volta a soli sei anni.