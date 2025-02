Dilei.it - Chi è Lunita, la figlia di Paolo Kessisoglu

C’è chi il palco dell’Ariston lo sogna per una vita e chi ci arriva direttamente grazie al cognome del padre.dell’attore e musicista, ha scelto di costruire il suo percorso artistico con impegno e talento.A 21 anni ha già una personalità artistica ben definita, scrive, suona e canta senza l’ansia di dover dimostrare qualcosa a qualcuno. Certo, essere ladi un personaggio noto aiuta, ma non basta: se non hai talento, Sanremo ti sputa fuori in tre minuti netti.conosce bene il palco dell’Ariston, ci è già passato con il microfono in mano e un ruolo da co-conduttore nel 2011, al fianco di Gianni Morandi, Luca Bizzarri, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. Ha fatto il giudice a Sanremo Giovani nel 2018, nell’anno della vittoria di Mahmood.