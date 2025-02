Tpi.it - Chi è Lunita Kessisoglu, la figlia di Paolo Kessisoglu ospite a Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

Chi è, ladiChi è, ladial Festival dicon il padre? La ragazza è, come detto, ladell’attore e della giornalista Sabrina Donadel. Classe 2003, fino ad oggi, ha sempre vissuto la sua vita stando lontana dalle luci dei riflettori e i suoi genitori hanno cercato di proteggere il più possibile la sua privacy. Non sono note informazioni sul suo percorso di studi, ma suo padreha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e le ha dedicato alcuni splendidi messaggi d’amore via social. Nel suo profilo Instagram – si legge nella biografia – che è una cantautrice e suona il pianoforte.“Bambina mia, quanto sei bella – uno dei pensieri disui social -.