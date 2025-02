Metropolitanmagazine.it - Chi è la misteriosa fidanzata di Marco Masini? “Ho una compagna da qualche anno, punto e basta”

L’ultima storia “conosciuta” dirisale con la exAurora Nardozzi, una relazione terminata nel 2003. Da allora il cantante non ha fatto sapere più nulla sulle questioni sentimentali alche alla domanda se fosse fidanzato ha sempre risposto: “Volete sapere chi è la mia donna della mia vita? E’ la musica”.si è sempre rifiutato di parlare della sua vita privata e sentimentale in pubblico. Ha preferito concentrarsi sulla sua musica. Comunque, nonostante non abbia mai rivelato molto al riguardo, sembrerebbe cheabbia una nuova donna nella sua vita. Non sembra essere uscito allo scoperto, e questo ci suggerisce che anche la suasia piuttosto riservata. Nonostante ciò però a confermare che nella sua vita c’è una nuovaè stato proprio il cantautore che, durante un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 lo scorso febbraio, durante l’edizione 70 del Festival di Sanremo 2020, ha parlato per la prima volta della sua donna sottolineando di essere felice e di avere il cuore occupato.