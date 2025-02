Metropolitanmagazine.it - Chi è Goran Bregovic: moglie e vita privata del compositore balcanico

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Musicista di fama internazionale,ha alle spalle una lunghissima carriera nel corso della quale è diventato un affermatoed ha fondato il gruppo rock più celebre dell’ex Jugoslavia Bijelo Dugme., chi sono lae le figlieStasera l’artista si esibirà con Olly nel corso della serata dedicata alle cover del Festival Di Sanremo, dove proporranno Il Pescatore, brano di Fabrizo De Andrè. Nato a Sarajevo da madre serba e padre croato, crea i suoi primi gruppi rock a sedici anni. “il rock aveva all’epoca un ruolo fondamentale nella nostra. Era l’unica possibilità per poter esprimere pubblicamente il nostro malcontento senza rischiare di finire in galera, o quasi”, aveva raccontato Per far piacere ai suoi genitori,si impegna a proseguire i suoi studi di filosofia e sociologia che lo avrebbero portato ad insegnare, se l’enorme successo del suo primo disco non avesse deciso altrimenti.